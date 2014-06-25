ЄК виділить 80 млн євро на відновлення аеронавігації на сході України

Єврокомісія через Європейську організацію з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) планує виділити 80 млн євро на відновлення аеронавігаційної інфраструктури державного підприємстваобслуговування повітряного руху України («Украерорух») на сході України.

Як повідомив на брифінгу в.о. голови «Украероруху» Дмитро Бабейчук, з відповідною пропозицією виступив віце-президент єврокомісії Сіім Калос.

«На сьогодні проходять консультації між Єврокомісією та Євроконтролем про фінансування. Поки сума близько 80 млн євро», - сказав Бабейчук.

За його словами, кошти будуть спрямовані на відновлення об'єктів аеронавігаційної інфраструктури в Донецьку, Луганську та Артемівську.

Як повідомляв УНІАН, 29 травня Міністерство інфраструктури відсторонило від виконання обов'язків голови Державного підприємства обслуговування повітряного руху України Юрія Чередниченка на час перевірки господарської діяльності підприємства. 5 червня Служба безпеки України порушила справу проти Чередниченко за підозрою в державній зраді.

19 червня Мінінфраструктури призначив Дмитра Бабейчука виконуючим обов'язки керівника «Украероруху».