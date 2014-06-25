«Укрзалізниця» спростовує інформацію щодо виплати грошей фірмам, пов'язаним з Януковичем

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») спростовує інформацію, опубліковану низкою ЗМІ, про діючі на залізниці корупційні схеми, пов'язані з компаніями екс-президента Віктора Януковича, повідомила прес-служба відомства.

«Укрзалізниця» офіційно спростовує опубліковану у відеосюжеті інформацію і заявляє, що не здійснює ніяких фінансових виплат фірмам, пов'язаним з колишнім президентом», - йдеться у повідомленні.

«Укрзалізниця» повідомила, що після приходу нового керівництва у відомство було видано низку розпоряджень про заборону договорів без зниження ціни до 15% від рівня минулого року. Також керівництво проводить активну роботу з кредиторами із зменшення заборгованості до 15%.

Згідно з повідомленням, нове керівництво відомства ухвалило рішення про перехід на повне комплексне банківське обслуговування у державний «Ощадбанк», що дозволить забезпечити повний контроль за рухом коштів залізничної галузі.

Щодо співпраці із Всеукраїнським банком розвитку «Укрзалізниця» повідомила, що із загальної суми залучених кредитів залізницями України заборгованість перед банком становить не більш як 2%, в основному це довгострокові кредити терміном погашення до 2017 року.

«Нове керівництво «Укрзалізниці» уважно стежить за тим, аби кожна копійка, яку заробляє галузь на здійсненні вантажних і пасажирських перевезень, йшла виключно на її розвиток. І стратегія діяльності сьогодні - максимально, де це можливо, виконувати роботи своїми силами і на власних підприємствах, без залучення сторонніх фірм, які тільки забиратимуть гроші з галузі», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня "Укрзалізниця" з метою оптимізації витратної частини свого бюджету припинила дію договорів з постачальниками продукції для потреб залізничної галузі, зокрема, із закупівлі запасних частин. Також з метою оптимізації витрат «Укрзалізниця» ухвалила рішення про активну співпрацю з виробниками, постачальниками продукції в частині зменшення рівня закупівельних цін на матеріально-технічні ресурси, роботи і послуги, зокрема за укладеними договорами.

Раніше Світовий банк у справах України, Білорусі і Молдови висловив готовність надати фінансову підтримку «Укрзалізниці» за програмою реформування залізничної галузі.

До сфери управління «Укрзалізниці» входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-західна і Придніпровські залізниці, а також підприємства і організації, що забезпечують перевезення вантажів і пасажирів. На початку квітня Кабмін призначив Бориса Остапюка новим генеральним директором «Укрзалізниці».