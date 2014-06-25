Одеська залізниця відновила сполучення на ділянці Одеса-Березіне

Одеська залізниця (ОЗ) відновила залізничне сполучення з населеним пунктом Березіне (Одеська область), де у вересні 2013 року на ділянці Одеса-Березіне внаслідок сильних опадів стався розмив залізничного полотна, повідомили УНІАН у прес-службі дороги.

У прес-службі зазначають, що рух на ділянці Арциз – Березіне вдалося відкрити завдяки чіткій і злагодженій організації та виконанню робіт співробітники Одеської магістралі, а також особистій підтримці генерального директора «Укрзалізниці» Бориса Остапюка.

За даними прес-служби, в роботах були задіяні працівники Білгород-Дністровської дистанції колії, дистанції сигналізації та зв'язку, дистанції електропостачання та інших працівників.

За словами начальника ОЗ Віктора Фрунзи, наведеними в релізі, ділянка дороги Арциз - Березіне малоактивна, й залізниця несе постійні збитки з утримання станції Березіне. Проте, враховуючи неодноразові звернення громадян, керівництвом «Укрзалізниці» та ОЗ було ухвалено рішення про відновлення руху поїздів на цій ділянці.

Як повідомляв УНІАН, раніше ОЗ планувала з 21 травня 2014 року відновити залізничне сполучення з населеним пунктом Березіне.

У вересні минулого року внаслідок сильних опадів у кількох місцях ділянки Одеса-Березіне було розмито залізничне полотно. По цій ділянці курсував причіпний вагон Одеса-Березіне пасажирського поїзда №686 Одеса – Ізмаїл.

Довідка УНІАН. Одеська залізниця проходить через територію Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської, Черкаської, Дніпропетровської та Вінницької областей. На Одеську залізницю припадає близько 20% вантажообороту й понад 16% пасажирообороту залізниць України.