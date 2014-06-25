На семи підірваних ділянках залізниці відновлено рух
Незважаючи на складні умови, залізничники продовжують забезпечувати рух поїздів.
Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») відновила рух потягів на семи перегонах Донецької залізниці, які постраждали в результаті вибухів, повідомила УНІАН прес-служба відомства.
Як повідомляє прес-служба, 24 червня на перегоні Мала Токмачка - Оріхівська сторонніми особами було підірвано залізничний міст через автошлях. Цього ж дня о 6:00 терористи підірвали колію перегону Городний - Ново-Кондрашевська і о 6:10 одноколійну ділянку перегону Краснозерівка - Городний. На обох ділянках рух поїздів відновлено 24 червня відповідно о 10:20 і 10:40.
На перегоні Пантелеймонівка - Горлівка цього ж дня о 19:00 невідомі підірвали парні і непарні колії, були пошкоджені опори контактної мережі. О 23:15 залізничники відновили рух по непарних коліях, а 25 червня о 5:17 - по парних.
На перегоні Горлівка - Новобахмутівка о 20:00 сторонніми особами була підірвана парна колія з порушенням габариту і пошкодженням опори контактної мережі. Рух парною колією відновлено 25 червня о 1:40, а о 3:02 - непарною.
На перегоні Доля - Караванна о 20:05 підірвали одноколійну ділянку залізниці. Рух поїздів відновлено 25 червня о 14:00.
На перегоні Дебальцеве - Булавин о 21:42 підірвали першу головну колію з порушенням габаритів. Рух поїздів відновлено 25 червня о 11:30.
Вранці 25 червня о 5:30 на станції Доломіт (Донецька область) підірвали стрілочне переведення. Рух поїздів відновлено того ж дня о 14:30.
На перегоні Деліївка - Микитівка о 6:45 сторонніми особами здійснено підрив непарної колії. Рух відновлено 25 червня о 13:30.
«Незважаючи на складні умови, залізничники продовжують забезпечувати рух поїздів, у максимально стислі терміни відновлюючи пошкоджені колії, мости і шляхопроводи. Крім того, колійники проводять додаткові огляди колії», - сказано в повідомленні. Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» планує до 9 липня повністю завершити роботи з відновлення залізничного мосту на ділянці Оріхівська - Мала Токмачка Придніпровської залізниці, який 24 червня було підірвано невідомими особами.