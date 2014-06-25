На семи підірваних ділянках залізниці відновлено рух

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») відновила рух потягів на семи перегонах Донецької залізниці, які постраждали в результаті вибухів, повідомила УНІАН прес-служба відомства.

Як повідомляє прес-служба, 24 червня на перегоні Мала Токмачка - Оріхівська сторонніми особами було підірвано залізничний міст через автошлях. Цього ж дня о 6:00 терористи підірвали колію перегону Городний - Ново-Кондрашевська і о 6:10 одноколійну ділянку перегону Краснозерівка - Городний. На обох ділянках рух поїздів відновлено 24 червня відповідно о 10:20 і 10:40.

На перегоні Пантелеймонівка - Горлівка цього ж дня о 19:00 невідомі підірвали парні і непарні колії, були пошкоджені опори контактної мережі. О 23:15 залізничники відновили рух по непарних коліях, а 25 червня о 5:17 - по парних.

На перегоні Горлівка - Новобахмутівка о 20:00 сторонніми особами була підірвана парна колія з порушенням габариту і пошкодженням опори контактної мережі. Рух парною колією відновлено 25 червня о 1:40, а о 3:02 - непарною.

На перегоні Доля - Караванна о 20:05 підірвали одноколійну ділянку залізниці. Рух поїздів відновлено 25 червня о 14:00.

На перегоні Дебальцеве - Булавин о 21:42 підірвали першу головну колію з порушенням габаритів. Рух поїздів відновлено 25 червня о 11:30.

Вранці 25 червня о 5:30 на станції Доломіт (Донецька область) підірвали стрілочне переведення. Рух поїздів відновлено того ж дня о 14:30.

На перегоні Деліївка - Микитівка о 6:45 сторонніми особами здійснено підрив непарної колії. Рух відновлено 25 червня о 13:30.

«Незважаючи на складні умови, залізничники продовжують забезпечувати рух поїздів, у максимально стислі терміни відновлюючи пошкоджені колії, мости і шляхопроводи. Крім того, колійники проводять додаткові огляди колії», - сказано в повідомленні. Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» планує до 9 липня повністю завершити роботи з відновлення залізничного мосту на ділянці Оріхівська - Мала Токмачка Придніпровської залізниці, який 24 червня було підірвано невідомими особами.