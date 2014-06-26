Українці платитимуть за паркування за допомогою мобільного

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства планує упровадити сплату збору за місця для паркування транспортних засобів за допомогою мобільних телефонів, повідомляє прес-служба відомства.

Згідно з повідомленням, розроблені Мінрегіоном зміни до правил паркування транспортних засобів щодо упровадження такого способу оплати уряд схвалив на засіданні 25 червня.

У міністерстві зазначають, що на сьогодні в Україні існують такі види сплати паркування: операторові, за допомогою паркоматів або в‘їзних-виїзних терміналів і шляхом придбання абонементу.

«Проте, за словами фахівців, органи місцевого самоврядування і комунальні підприємства скаржаться, що для оснащення парковок паркоматами і терміналами необхідні значні кошти, які в місцевих бюджетах відсутні. Тим більше, термін окупності таких пристроїв дуже тривалий», - йдеться у повідомленні.

За даними відомства, на даний момент в країні є потреба у встановленні близько 2,1 тис. паркоматів і терміналів середньою вартістю близько 30 тис. грн, що в цілому становитиме 63 млн грн бюджетних коштів.

У свою чергу, оплата паркування за допомогою мобільних телефонів або інших портативних технічних засобів не потребує залучення бюджетних коштів. При цьому, впровадження такого способу оплати дозволить щорічно поповнювати місцеві бюджети майже на 500 млн грн від збору за місця для паркування автомобілів (зараз цей показник становить 85 млн грн).

«Такий спосіб оплати є зручним як для водіїв, оскільки вони дістануть можливість швидко сплатити фактичний час паркування, не переплачуючи при цьому зайві гроші, так і для органів місцевого самоврядування, які завдяки такому механізму оплати дістануть можливість управляти процесом організації десятків тисяч місць для паркування», - наголошує прес-служба.

«Ще один «плюс» «мобільного паркування» полягає в тому, що доходи від сфери паркування в повному обсязі надходитимуть до бюджетів, оскільки такий вид сплати виключає приховування реального надходження коштів», - йдеться також у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 19 червня президент України Петро Порошенко підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо паркування транспортних засобів». Цей закон передбачає штраф від 8 до 12 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за несплату водієм транспортного засобу вартості послуг з користування майданчиками для платного паркування, обладнаними автоматами й іншими технічними засобами, що забезпечують контроль за паркуванням, або автоматичними в'їзними і виїзними терміналами.

Крім того, паркування транспортних засобів у місцях, призначених для безкоштовного паркування транспортних засобів, особами, що не мають пільг, тягне за собою накладення штрафу на водіїв транспортних засобів від 15 до 18 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.