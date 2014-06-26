З 1 липня між Києвом і Харковом курсуватиме ще один швидкісний поїзд

Державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК), яке є оператором швидкісних поїздів, з 1 липня призначило додатковий швидкісний поїзд категорії "Інтерсіті+" №724/723 за маршрутом Київ-Харків-Київ у зв'язку з підвищеним попитом на перевезення за цим маршрутом.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

За даними прес-служби, поїзд курсуватиме щоденно, окрім суботи.

Згідно з повідомленням, поїзд №724 сполученням Київ-Харків відправлятиметься зі столиці о 13:36 і прибуватиме до Харкова о 17:53. У зворотному напрямку поїзд №723 відправлятиметься з Харкова о 13:16 і прибуватиме до столиці о 17:53.

Поїзд курсуватиме з зупинками на станціях Дарниця, Миргород і Полтава-Київська.

«Квитки вже у продажу на сайті http://booking.uz.gov.ua/ і в усіх залізничних касах», - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" з 1 липня 2014 року запускає швидкісний електропоїзд ЭКр1 виробництва Крюківського вагонобудівного заводу №761/762 за маршрутом Київ-Одеса.

Читайте такожМіж Києвом і Львовом почав курсувати український швидкісний поїзд

«Укрзалізниця» 29 квітня після модернізації випустила в рейс за маршрутом Київ-Харків швидкісний поїзд категорії "Інтерсіті+" - перший з 10 наявних поїздів; 6 травня - повернула ще один поїзд на маршрут Дарниця-Київ-Львів, 15 травня - поїзд Київ-Дніпропетровськ, 24 травня - другий склад поїзда за маршрутом Київ-Харків, 1 червня - поїзд Київ-Запоріжжя-Київ. Крім того, починаючи з 1 червня, «Укрзалізниця» продовжила маршрут швидкісного поїзда №741/742 Київ-Львів до Трускавця.

Також «Укрзалізниця» з 1 червня 2014 року змінила нумерацію швидкісних поїздів "Інтерсіті+", зокрема, нумерація всіх поїздів даної категорії починається з цифри 7, друга цифра означає напрям: цифра 1 - донецький напрямок, 2 - харківський, 3 - дніпропетровський, 4 - львівський.

Довідка УНІАН. З травня 2012 року в Україні зі швидкістю до 160 км/год почали курсувати швидкісні міжрегіональні електропоїзди виробництва південнокорейської компанії Hyundai Rotem, зв'язавши Київ з Харковом і Львовом. Потім географія курсування поїздів Hyundai була розширена.

Оператором швидкісних поїздів є державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК), яке оперує 10 міжрегіональними електропоїздами виробництва Hyundai Rotem, двома чеськими двоповерховими міжрегіональними поїздами подвійного струму Skoda і двома електропоїздами ЭКр1 виробництва Крюківського вагонобудівного заводу.