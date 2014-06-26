Через бойові дії на Донеччині постраждали 6 залізничників, один загинув

Про це повідомила УНІАН прес-служба дороги.

Зокрема, за даними прес-служби, двоє охоронців залізничної станції Ясинувата постраждали від розбійного нападу. Монтер колії і упорядник поїздів, виконуючи свою роботу, отримали осколкові поранення під час артилерійського обстрілу на станції Слов'янськ. На станції Красний Лиман на робочому місці від вибуху загинув машиніст електропоїзда, осколком був травмований помічник машиніста.

Крім того, через підрив залізничного мосту через річку Сіверський Донець на перегоні Ямпіль - Сіверськ, загинув дванадцятирічний підліток, що живе неподалік, йдеться в повідомленні.

«У складних і небезпечних умовах, що склалися на Донеччині, виконання службових обов'язків вимагає від залізничників неймовірної мужності. Однак працівники залізниць роблять все від них залежне, щоб забезпечити рух пасажирських та вантажних поїздів», - відзначили в «Укрзалізниці».

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» відновила рух поїздів на семи перегонах Донецької залізниці, постраждалих в результаті вибухів.

Генеральна прокуратура України визнала самопроголошені «Донецьку народну республіку» і «Луганську народну республіку» терористичними організаціями. За фактом створення терористичних організацій вже відкриті кримінальні провадження.

Довідка УНІАН. Донецька магістраль є складовою частиною "Укрзалізниці". Донецька залізниця обслуговує території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).