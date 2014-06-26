Росія запропонувала Білорусі пускати потяги в обхід України

«Російські залізниці» (РЖД) після підривів шляхів на Донецькій залізниці запропонували змінити маршрути трьох пасажирських поїздів формування «Білоруських залізниць» і пустити їх територією Росії в обхід України, повідомило РІА Новини джерело в РЖД.

"У зв'язку з напруженою ситуацією на Донецькій залізниці була відправлена телеграма «Білоруським залізницям» з пропозицією пустити в обхід території України поїзди № 390/389 Мінськ-Анапа, № 46/45 Мінськ-Мінеральні Води та № 302/301 Мінськ-Адлер. Зараз ці потяги йдуть через Харків, Куп'янськ, Тополі, Валуйки. Пропонується змінити на маршрути через Червоне, Смоленськ, Брянськ, Воронеж, Ростов", - повідомило джерело.

За даними співрозмовника агентства, пропозиція РЖД отримала підтримку, і в липні буде відкрито продаж на поїзди, що прямують новим маршрутом. Джерело додало, що поїзди будуть більше більше часу в дорозі через такий обхідний маршрут, але так буде безпечніше для пасажирів.

Як повідомляв УНІАН, бойовики, яких підтримує Росія, почали частіше нападати на залізничні колії на сході України. Зокрема, за добу з 24 на 25 червня на ділянках Донецької залізниці сталося сім випадків підривів залізничних колій.

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22 червня, о 15:35 на ділянці Іловайськ - Кутейникове Донецької залізниці терористи підірвали колії. На момент вибуху перегоном рухався вантажний потяг № 2921. В результаті вибуху зійшли з рейок 14 вагонів.