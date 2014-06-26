На кордоні України та Польщі відкрили пункт пропуску «Угринів-Долгобичув»

Сьогодні на кордоні України та Польщі запрацював новий міжнародний пункт пропуску «Угринів-Долгобичув».

Про це УНІАН повідомили в Державній прикордонній службі України.

В повідомленні зазначається, що вже о 14-й годині в пункті пропуску розпочалися пропускні операції.

Пункт пропуску розташований на українсько-польській ділянці державного кордону на території Польщі поблизу населеного пункту Угринів Сокальського району Львівської області. Під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу в 2012 році він функціонував протягом 6 тижнів.

В Держприкордонслужбі зазначають, що проектна пропускна спроможність даного об’єкту становить до 4 тис. транспортних засобів та 12 тис. осіб на добу, а особливість пункту пропуску полягає в тому, що українські та польські контролюючі органи здійснюватимуть у ньому спільний контроль. Для здійснення оформлення українським прикордонникам та митникам виділено робочі місця площею близько 560 м2.

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Наразі у відкритому пункті пропуску облаштовано та готові до використання 14 смуг руху (проект розрахований на 18 смуг), з яких по 7 смуг на в’їзд та виїзд із України. Загалом для легкових автомобілів діятимуть по 4 смуги в кожному напрямку, для автобусів по 1 смузі, а для автівок до 3,5 тонн по 2. У стані будівництва перебувають по 2 смуги в кожному напрямку для вантажних автомобілів (TIR).

«Також до пункту пропуску підведені необхідні інженерні мережі, зокрема водопровід, каналізація, очисні споруди, лінії електромереж та комунікації. Сьогодні це найсучасніший автомобільний пункт пропуску на кордоні України та країн ЄС», - йдеться в повідомленні.