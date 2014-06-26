«Укрзалізниця» до 2015 року стане акціонерним товариством

Уряд ухвалив рішення перетворити Державну адміністрацію залізничного транспорту України («Укрзалізниця») в публічне акціонерне товариство до 1 січня 2015 року, повідомив журналістам керівник Міністерства інфраструктури України Максим Бурбак.

«Учора Кабмін одноголосно підтримав рішення про створення Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця». Цим ми починаємо процес реформування «Укрзалізниці», - сказав Бурбак.

Міністр пояснив, що закон про реформування залізничного транспорту України було ухвалено ще в 2012 році, але тільки нинішній уряд дав старт цьому процесу.

За словами першого заступника директора «Укрзалізниці» Максима Бланка, присутнього на брифінгу, реформа «Укрзалізниці» підвищить економічну й транспортну ефективність підприємства.

«Безперечно, ми розраховуємо на поліпшення наступних показників: по-перше, це боргова стійкість, по-друге - підвищення продуктивності праці в частині співвідношення виручки і кількості працюючих людей», - сказав він.

Бланк також розповів, що реформою передбачається об'єднання шести залізниць (Донецька, Придніпровська, Одеська, Львівська, Південна і Південно-Західна залізниці) і 31 підприємства залізничної інфраструктури.

Заступник керівника «Укрзалізниці» відзначив, що після об'єднання апарату управлінь шести залізниць України в один витрати цих доріг буде скорочено.

За його словами, сумарний ефект від скорочення витрат «Укрзалізниці» після перетворення в ПАТ в 2015 році становитиме близько 1,2 – 1,4 млрд грн.

При цьому він наголосив, що приватизувати підприємство чи його частину буде неможливе, оскільки на відчуження державного майна «Української залізниці» буде накладено заборону.

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За словами міністра, у ході реформування «Укрзалізниця» скоротить в 2014 році 17,5 тис. працівників, здебільшого адміністративний персонал.

«Але ми беремо на себе відповідальність їх навчити і надати їм робочі місця», - сказав Бурбак, відзначивши, що йдеться про працевлаштування на суміжних з «Укрзалізницею» підприємствах.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня директор Світового банку у справах України, Білорусі і Молдови Чімяо Фан висловив готовність надати фінансову підтримку «Укрзалізниці» за програмою реформування залізничної галузі.

До сфери управління «Укрзалізниці» входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна і Придніпровські залізниці, а також підприємства й організації, які забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.