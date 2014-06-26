"Дніпроавіа" з 4 липня відкриває рейс Дніпропетровськ - Львів

Авіакомпанія "Дніпроавіа" з 4 липня відкриває прямий рейс між Дніпропетровськом і Львовом, повідомила УНІАН прес-служба авіакомпанії.

Згідно з повідомленням, "Дніпроавіа" виконуватиме рейси чотири рази на тиждень - щопонеділка і щосереди, з вильотом із Дніпропетровська о 12:30 і вильотом зі Львова о 15:20, і щоп'ятниці і щонеділі, з вильотом із Дніпропетровська о 15:20 і вильотом зі Львова о 23:10. Час польоту становитиме 1 годину 50 хвилин.

Мінімальна вартість квитка на рейс Дніпропетровськ – Львів в один бік становить 1 490 грн, а туди і назад - 2 850 грн, зазначається у повідомленні.

За даними прес-служби, рейси виконуватимуться літаками Embraer 145 з економ- і преміумом-економ класом обслуговування.

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Довідка УНІАН. "Дніпроавіа" - українська авіакомпанія, до складу якої входить аеропорт "Дніпропетровськ". Авіакомпанія обслуговує регулярні, внутрішні, міжнародні і чартерні рейси, надає послуги з перевезення пасажирів і вантажів.