«Укрзалізниця» змінює підходи в роботі зі страховими компаніями

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») в рамках реформування планує змінити підходи в роботі із страховими компаніями, повідомив на брифінгу, присвяченому акціонуванню «Укрзалізниці», перший заступник голови відомства Максим Бланк.

«Страхові компанії, які мінялися з кожним новим генеральним директором, завжди приходили, збирали 150 млн. гривень на рік, виплачували пасажирам 6 млн. гривень на рік, частково компенсували витрати залізниці на безпеку, але залишалося близько 50-60 млн. гривень вільного розподілу, і ми припускаємо що там, швидше за все, була корупція», - розповів Бланк.

За його словами, «Укрзалізниця» розробила проект постанови, метою якої є усунення корупційної складової, тобто різниці між зібраними і виплаченими страховою компанією коштами.

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Крім того, Держадміністрація відпрацювала список вимог до страхових компаній, зокрема й щодо статуту.

«Щоб це були компанії не кишенькові, а добре відомі, такі, що зарекомендували себе на ринку і здатні виплачувати страхові платежі в повному обсягу», - пояснив Бланк, відзначивши, що йдеться про компанії, які працюють із західним капіталом.

Разом з тим, «Укрзалізниця» планує відновити державний контроль над компанією, яка надає послуги державного медичного страхування і медичних програм для залізничного транспорту. При цьому, про яку саме компанії йдеться, Бланк не пояснив.

Як повідомляв УНІАН, цього тижня уряд ухвалив рішення перетворити «Укрзалізницю» в публічне акціонерне товариство до 1 січня 2015 року.