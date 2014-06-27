В Європі зріс продаж комерційних автомобілів

Продаж нових комерційних автомобілів, до яких відносяться фургони та вантажівки, в країнах Європи в січні-травні 2014 року збільшилися порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 9,1% - до 746,678 тис. автомобілів.

Про це свідчать дані Європейської асоціації автовиробників (АСЕА), які має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з повідомленням, продаж комерційних автомобілів в травні 2014 року збільшився порівняно з травнем минулого року на 10,8% - до 151,484 тис. автомобілів.

Більшість ринків європейських країн показали зростання в січні-травні поточного року. Зокрема, у Німеччині обсяги продажів зріс на 8,7%, в Італії - на 14,6%, у Великобританії - на 9,1%, в Іспанії - на 42,9%. Франція знизила продажі нових комерційних автомобілів за п'ять місяців на 0,3%.

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У травні поточного року ринок Франції показав зниження обсягів продажів авто на 0,1%. В Італії продажі зросли на 13,5%, Іспанії - на 41,6%. Ринки комерційних авто Великобританії і Німеччині в травні збільшилися на 12% і 16,1% відповідно.

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Як повідомляв УНІАН, продаж нових комерційних автомобілів в країнах Європи в 2013 році зріс порівняно з 2012 роком на 1% - до 1,711 млн одиниць.

Продаж нових автомобілів в країнах Європи в 2013 році скоротився у порівнянні з 2012 роком на 1,4% - до 13,5 млн авто.