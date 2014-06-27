Терористи підірвали залізничний міст в Луганській області

Невідомі 27 червня вранці двічі підірвали залізничний міст на станції "Огородня" (Луганська область) Донецької залізниці, повідомила УНІАН прес-служба дороги.

За даними прес-служби, перший вибух стався о 4:45 ранку, а другий - о 5:20. Вибухи сталися на ділянці моста між вхідним світлофором і стрілочним переїздом.

"У результаті вибуху частково пошкоджена опора, пролітна будова моста, 10 шпал і 12 метрів колії обох рейок", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що фахівці служби колії вже ведуть на підірваній ділянці моста аварійно-відновлювальні роботи, а рух поїздів тимчасово закритий.

Як повідомляв УНІАН, раніше 24 червня о 2:20 ночі в Запорізькій області невідомі підірвали залізничний міст на виїзді з міста Оріхів у бік села Новоданилівка.

У неділю, 22 червня, о 15:35 на ділянці Іловайськ - Кутейникове невідомі здійснили підрив непарної колії. На момент вибуху на перегоні знаходився вантажний поїзд №2921 із вантажем (огарки колчеданні). В результаті вибуху зашли з рейок 14 вагонів. "Укрзалізниця" 24 червня ввечері відновила рух на цій ділянці.

Президент України Петро Порошенко 20 червня в рамках реалізації мирного плану віддав наказ про припинення вогню на тиждень усіма підрозділами Збройних сил, Національної гвардії та прикордонної служби. Ведення вогню було припинено з 22 години 20 червня до 10 години 27 червня.

Читайте такожНа семи підірваних ділянках залізниці відновлено рух

Таке рішення було ухвалено для того, щоб терористи могли скласти зброю. Передбачалося, що бойові дії на час зупинки АТО будуть виключно у відповідь.

Водночас терористи продовжували обстрілювати позиції українських прикордонників у пунктах пропуску і силовиків у місцях дислокації АТО, а також вели підривну діяльність.