Залізничники відремонтували підірвані колії на мосту в Луганській області

Залізничники відремонтували підірвані 27 червня вранці колії на залізничному мосту станції "Городний" (Луганська обл.) Донецької залізниці, повідомила УНІАН прес-служба залізниці.

За даними прес-служби, о 10:30 колійники закінчили ремонт залізничної колії і пропустили по ній пасажирський поїзд № 11/12 сполученням Луганськ - Москва зі швидкістю 15 км/год.

«Зараз залізничники продовжують роботи з відновлення інфраструктури станції», - повідомляє прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, невідомі 27 червня вранці о 4:45 і о 5:20 ранку двічі підірвали залізничний міст на станції "Городний" (Луганська обл.) Донецької залізниці. В результаті вибуху частково була пошкоджена опора, пролітна споруда мосту, 10 шпал і 12 метрів колії обох рейок.

Раніше 24 червня о 2:20 ночі в Запорізькій області невідомі підірвали залізничний міст на виїзді з міста Оріхів у бік села Новоданилівка.

У неділю, 22 червня, о 15:35 на ділянці Іловайськ - Кутейникове невідомі вчинили підрив непарної колії. На момент вибуху на перегоні перебував вантажний поїзд № 2921 з вантажем (згарки колчеданні). В результаті вибуху зійшли з рейок 14 вагонів. "Укрзалізниця" 24 червня ввечері відновила рух на цій ділянці.

«Укрзалізниця" 25 червня відновила рух потягів на семи перегонах Донецької залізниці, які постраждали в результаті вибухів.

Президент України Петро Порошенко 20 червня в рамках реалізації мирного плану віддав наказ про припинення вогню на тиждень всіма підрозділами Збройних сил, Національної гвардії та прикордонної служби. Ведення вогню було припинено з 22 години 20 червня до 10:00 27 червня.

Таке рішення було прийнято для того, щоб терористи могли скласти зброю. Передбачалося, що бойові дії на час зупинки АТО будуть виключно у відповідь.

Водночас терористи продовжували обстрілювати позиції українських прикордонників у пунктах пропуску та силовиків у місцях дислокації АТО, а також вели підривну діяльність.