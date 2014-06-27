Між Херсоном і Києвом відкриють регулярне авіасполучення

Авіакомпанія «Дніпроавіа» планує з 18 липня відкриття регулярних рейсів на напрямку Херсон-Київ-Херсон.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Херсонської облдержадміністрації, це передбачено Меморандумом про співпрацю між Херсонською ОДА та «Дніпроавіа», який був підписаний 25 червня поточного року.

Згідно з анонсованим розкладом перельотів, виліт з Херсона буде здійснюватися в 07.00, прибуття до Бориспіля о 08.10; виліт з Борисполя о 18.30, прибуття до Херсона о 19.40.

У повідомленні вказується, що квитки на зазначені рейси можна придбати вже сьогодні на сайті авіакомпанії «Дніпроавіа», в касах та агентській мережі продажів.

Як повідомляв УНІАН, у середині червня дозволу від Міністерства інфраструктури України на виконання рейсів з Києва до Херсона також отримали компанія «Мотор Січ» і дочірня структура турецької авіакомпанії Atlasjet - «Атласджет Україна».

Читайте також"Дніпроавіа" з 4 липня відкриває рейс Дніпропетровськ - Львів

Довідка УНІАН. Аеропорт «Херсон» у квітні 2013 відновив свою діяльність після 7-річного простою. Він розташований в 8 км на північний захід від міста Херсона. Аеропорт має загальну площу близько 290 га і є аеропортом 5 класу зі злітно-посадковою смугою завдовжки 2500 м, завширшки 42 м, магістральними та допоміжними рубіжними доріжками, комплексом радіотехнічних споруд і радіонавігаційних засобів забезпечення польотів. Аеропорт має статус міжнародного, створений митний і прикордонний посади, проводиться фітосанітарний контроль.

На сьогодні штатна чисельність авіаційного підприємства становить 45 осіб.

У цей час аеропорт Херсон не обслуговує регулярні авіарейси. Єдиний регулярний напрямок Херсон-Москва закрили минулого року.

"Дніпроавіа" - українська авіакомпанія, що базується в Дніпропетровську. Обслуговує регулярні внутрішні і міжнародні рейси, а також чартерні рейси.