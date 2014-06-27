Асоціація захисту прав громадян просить Яценюка врегулювати конфлікт навколо "Украероруху" і аеропорту "Бориспіль"

Асоціація захисту прав громадян України просить прем’єр міністра Арсенія Яценюка врегулювати конфлікт на державному підприємстві з обслуговування повітряного руху України «Украерорух», який виник після призначення нового генерального директора підприємства.

У листі асоціації до прем’єра зазначають, нещодавно Міністерство інфраструктури вирішило звільнити генерального директора «Украероруху» Юрія Чередниченка та призначити виконуючим обов’язки генерального директора Сергія Здоровця.

«На жаль, це вилилося в конфлікт, який стався 4 червня, коли один із заступників міністра інфраструктури намагався забезпечити доступ на підприємство «Украерорух» Здоровцю з допомогою озброєних осіб. Вважаємо такі дії категорично неприпустимими», - зазначають в асоціації.

В асоціації підкреслюють, що трудовий колектив «Украероруху» підтримав Чередниченка, а також звернувся до президента Петра Порошенка з проханням вивести «Украерорух» із підпорядкування Міністерства інфраструктури.

«Усунення Чередниченка з посади генерального директора «Украероруху» ухвалою суду визнано незаконним. Як і рішення Міністерства інфраструктури стосовно призначення Здоровця. А дестабілізація роботи держпідприємства «Украерорух» може негативно вплинути на безпеку авіаційних перевезень», - зазначають в асоціації.

В асоціації додають, що взагалі кадрова політика Міністерства інфраструктури стосовно ключових підприємств в галузі авіаперевезень викликає занепокоєння.

«Протягом тривалого часу народні депутати, експерти та фахівці галузі, представники ЗМІ звертали увагу на те, що державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»» було поставлене під контроль бізнесменами Борисом Кауфманом та Олександром Грановським. Вони завели до «Борисполя» підконтрольні фірми, які монополізували на власну користь усі види послуг в головному аеропорту України. Тіньовими надприбутками ці бізнесмени ділилися із родиною колишнього президента Віктора Януковича», - йдеться у листі.

Асоціація вимагає від Яценюка тотальної кадрової зачистки в керівництві МА «Бориспіль» та розслідування їхньої злочинної діяльності. Просять скасувати результати корупційного тендеру на реконструкцію терміналу «D», результати тендеру на визначення компанії, що надаватиме послуги безмитної торгівлі в «Борисполі». А також провести аудит всіх контрактів та коштів, витрачених в рамках підготовки України до Євро-2012.