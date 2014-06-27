Активісти Майдану вимагають люстрації керівництва «Борисполя»

Сьогодні, 27 червня, активісти «Асоціації захисту прав громадян України» і «Правого сектора» провели в міжнародному аеропорту «Бориспіль» акцію, на якій вимагали відсторонення від посади тих, що допускали фінансові зловживання в «Борисполі», а також зажадали від керівництва аеропорту підтвердити або спростувати інформацію про те, що посаду заступника генерального директора аеропорту займає громадянин Росії Борис Шахсуваров.

«Нинішній генеральний директор «Борисполя» Сергій Гомболевський при режимі Януковича обіймав посаду заступника гендиректора аеропорту. Керував при Януковичі «Борисполем» Олексій Кочанов, що зараз очолює одну із структур, яка контролює основні види діяльності аеропорту. Де обіцяне на Майдані люстрація? Не для того ми стояли на Майдані, щоб корупціонери продовжували керувати стратегічно важливими підприємствами», - заявив під час пікету Голова Асоціації захисту прав громадян України Володимир Лесик.

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Генеральний директор аеропорту «Бориспіль» Сергій Гомболевський і прес-секретар аеропорту «Бориспіль» Оксана Ожигова підтвердили активістам той факт, що Б.Шахсуваров займає посаду заступника генерального директора державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Однак, вони заявили, що Шахсуваров не є громадянином Росії.

Раніше народний депутат С.Міщенко з посиланням на дані Державної прикордонної служби України стверджував, що Б.Шахсуваров крім українського має російське громадянство. Що само по собі є порушенням чинного законодавства України. Крім того, Борис Шахсуваров був замішаний у зв'язаному з аеропортом корупційному скандалі.

Представники Асоціації захисту прав громадян України» і «Правого сектора» мають намір зажадати від міністра інфраструктури Максима Бурбака розслідування причетності керівництва «Борисполя» до корупційних схем, а також призначення Б.Шахсуварова на керівну посаду в стратегічному авиатранспортном державному підприємстві України.