До складу акціонерного товариства «Українська залізниця» ввійдуть 62 підприємства - постанова

Про це йдеться в тексті постанови Кабінету міністрів України від 25 червня 2014 року «Про створення Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», опублікованому на сайті Кабміну.

Зокрема, в документі сказано, що до складу «Української залізниці» ввійдуть 49 підприємств і установ залізничного транспорту загального користування, серед яких усі шість залізниць України, вагоноремонтні і шпалопросочувальні заводи, інститути й науково-дослідні центри, конструкторські бюро, центри логістики і зв'язку, держпідприємство «Українська залізнична швидкісна компанія», 11 відомчих медичних установ тощо.

Крім того, «Українська залізниця» стане власником 100% акцій наступних приватних акціонерних товариств: «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод», «Запорізький електровозоремонтний завод», «Львівський локомотиворемонтний завод», «Київський електровагоноремонтний завод ім.Січневого повстання 1918 року», «Київський електротехнічний завод «Транссигнал», «Коростенський завод залізобетонних шпал» і «Гніванський завод спец залізобетону», сказано в документі.

Разом з тим, «Українська залізниця» стане власником пакетів акцій шести підприємств, серед яких три, – іноземні.

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За словами першого заступника генерального директора «Укрзалізниці» Максима Бланка, реформування Держадміністрації підвищить економічну і транспортну ефективність «Укрзалізниці», яка функціонуватиме як єдиний технологічний й обслуговуючий механізм.

«Якщо за часів Радянського Союзу «Укрзалізниця» було комунальною шестикімнатною квартирою, де в кожній кімнаті є свій господар, у кожній кімнаті є свій сміттєпровід, своя кухня, то, нарешті, ми перетворюємо «Укрзалізницю» на велику квартиру з одним господарем і з одним центром обслуговування всіх грошових, вантажних, пасажирських потоків», - сказав Бланк на брифінгу 26 червня.

Як повідомляв УНІАН, уряд 25 червня ухвалив рішення перетворити Державну адміністрацію залізничного транспорту України («Укрзалізниця») в публічне акціонерне товариство до 1 січня 2015 року.

Минулого тижня директор Світового банку у справах України, Білорусі і Молдови Чімяо Фан висловив готовність надати фінансову підтримку «Укрзалізниці» за програмою реформування залізничної галузі.

До сфери управління «Укрзалізниці» входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна і Придніпровські залізниці, а також підприємства й організації, які забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.