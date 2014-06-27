«Укрзалізниця» заявляє, що Крим без її відома підняв ціни на квитки

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») спростовує інформацію, опубліковану в деяких ЗМІ, про відключення в Криму української автоматизованої системи продажу квитків «АС ПП УЗ» і, як наслідок, підвищення цін на ж/д квитки на півострів, повідомила прес-служба відомства.

«На адресу «Укрзалізниці» від Кримської дирекції залізничних перевезень не надходило листів або телеграм щодо переходу на російську систему продажу квитків «Експрес-3», а отже, і на міжнародний тариф на поїзди, що курсують з півострова на материкову частину України», - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, АР Крим самостійно та в односторонньому порядку перейшла на російську автоматизовану систему продажу квитків «Експрес-3».

«Укрзалізниця» вживає заходи для повернення порядку продажу квитків у кримських ж/д касах на потяги, що курсують по материковій частині України за внутрішнім тарифом», - сказано в повідомленні.

«Про результати проведеної роботи буде повідомлено додатково», - зазначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" продовжила попередній продаж квитків на поїзди, що курсують у кримському напрямку і назад, до 1 вересня 2014 року.

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Пасажироперевезення з материкової частини України до анексованого Криму в період з 1 по 16 червня 2014 року скоротився порівняно з аналогічним періодом 2013 року в 2,8 рази - до 51,2 тис. пасажирів зі 142 тис. осіб.

У лютому Росія ввела війська на територію українського Криму й у березні, після проведення на півострові нелегітимного "референдуму", анексувала його.