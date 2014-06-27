Реформа «Укрзалізниці» дозволить розділити управління та господарську діяльність - експерт

Реформування державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») дозволить розділити адміністративне управління та господарську діяльність на залізничному транспорті.

Про це в коментарі УНІАН повідомив голова Центру економічного і політичного аналізу, експерт у сфері транспорту, Олександр Кава.

«Зараз «Укрзалізниця» - це, по суті, з одного боку, державний орган, а з іншого - це холдингова компанія. Якраз перший етап реформування передбачає, що всі функції господарського управління переходять до акціонерного товариства, а функції регулювання галузі - залишаться у Міністерства інфраструктури», - повідомив Кава.

Експерт зазначив, що частину функцій візьме на себе Національна комісія регулювання транспорту, після того, як буде створена.

Крім того, Кава розповів, що будь-яка форма приватизації «Української залізниці» малоймовірна.

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«Як показує досвід функціонування залізниць європейської моделі, таких прецедентів немає. Був єдиний випадок, коли уряд Естонії продав частину акцій «Естонських залізниць», а потім був змушений націоналізувати ці акції, заплативши інвесторові суму, яка в кілька разів перевищувала суму розміщення», - сказав Кава.

Експерт також пояснив, чому на даному етапі не варто очікувати збільшення рентабельності пасажирського напряму «Укрзалізниці».

За його словами, тарифи на пасажирські перевезення на сьогоднішній день нижчі фактичної собівартості, їх затверджує Кабінет міністрів, і «Укрзалізниця» не може вплинути на цей процес.

Як повідомляв УНІАН, уряд 25 червня ухвалив рішення перетворити Державну адміністрацію залізничного транспорту України («Укрзалізниця») на публічне акціонерне товариство до 1 січня 2015 року.

Уряд має намір включити до складу Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» 62 підприємства різної форми власності в рамках реформування «Укрзалізниці».