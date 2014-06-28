У Черкаській області зійшов з рейок вагон-цистерна зі скрапленим газом.

Як повідомляє Управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Черкаській області, в 5.27 в управління надійшла інформація про те, що біля залізничної станції «Хлистунівка» у Городищенському районі під час руху вантажного потягу сполученням Знам'янка - Миронівка зійшов з рейок останній вагон-цистерна зі скрапленим газом.

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В результаті сходження цистерн було пошкоджено близько 150 м колії в обох напрямках.

Цистерна не пошкоджена, загрози навколишньому середовищу та населенню немає.

Попередня причина аварії - пошкодження під час руху осі колісної пари вагона.

До ліквідації наслідків аварії залучено відновлювальний поїзд станції «Знам'янка», 50 працівників залізниці та 15 співробітників пожежно-рятувальної служби.

Рух залізничного транспорту на період відновлювальних робіт забезпечено обхідними шляхами.