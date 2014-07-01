Єврокомісія виділила 250 млн євро на модернізацію залізниць Польщі

Єврокомісія затвердила виділення 250,7 млн євро на реалізацію ще двох проектів, пов'язаних з модернізацією залізничного транспорту в Польщі, у рамках програм допомоги країні.

Згідно з повідомленням ЄК, яке має у своєму розпорядженні УНІАН, один з проектів передбачає оновлення рухомого складу державної компанії PKP Intercitу, який використовуватиметься на маршруті від прикордонного з Україною Перемишля до Щецина на заході Польщі.

Другий проект також передбачає оновлення рухомого складу цієї самої компанії, яка входить до складу державного холдингу, на маршруті від Познані до Варшави.

"Це важливі інвестиції для Польщі і Європи. Вони поліпшать конкурентоспроможність наших транс’європейських залізничних сполучень; залучать більше фірм, що посилить польську економіку", - відзначив єврокомісар з регіональних питань Йоханнес Хан.

Єврокомісія виділить на реалізацію цих проектів частину необхідних коштів, а їх повна вартість становитиме 385 млн євро. Решту коштів профінансує польська сторона.

Проекти передбачають закупівлю 20 нових потягів, оновлення 150 пасажирських вагонів, а також придбання додаткової техніки для них. Вони будуть завершені у 2015 році.

Польська PKP Intercity розпочала реалізацію проектів у 2013 році.

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Як повідомляв УНІАН, Польща, що вступила до Євросоюзу у травні 2004 року, є найбільшим серед 28 держав ЄС одержувачем допомоги у рамках різних програм, спрямованих на підвищення рівня життя і конкурентоспроможності польської економіки.

За даними польського Мінфіну, за 10 років членства в ЄС Польща одержала 101,3 млрд євро допомоги, а заплатила до спільного бюджету 33,3 млрд євро.