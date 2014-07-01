«МТС Україна» спростовує інформацію про закриття офісів у Севастополі

Один із найбільших українських операторів «МТС Україна» спростовує раніше поширену інформацію про закриття представництва в Севастополі, оскільки у компанії немає офісу в даному місті.

Про це повідомила УНІАН прес-секретар компанії Вікторія Павловська.

«Дана інформація не відповідає дійсності. У Севастополі ніколи не було офісу «МТС Україна», - зазначила вона.

За її словами, у місті Севастополі є тільки один офіційний магазин оператора і на поточний момент він працює.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що вчора, 30 червня, у Севастополі закрилися всі офіси оператора мобільного зв'язку «МТС Україна». Мобільний зв'язок у місті працює в штатному режимі, але севастопольці вишикувалися у величезні черги в місцях, де продають російські SIM-картки «МТС».

Раніше в компанії заявили про можливу зупинку або припинення надання послуг на території Криму. В «МТС Україна» також повідомили про труднощі в обслуговуванні та експлуатації телекомунікаційної мережі на території АР Крим у зв'язку з проблемами зі здійсненням розрахунків з партнерами, постачальниками і абонентами в національній валюті України (гривні), та іншими незалежними від компанії факторами.

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Довідка УНІАН. «МТС Україна» є одним з найбільших вітчизняних мобільних операторів. Компанія надає послуги в стандарті GSM та CDMA-450, обслуговує понад 22 млн абонентів.

«МТС Україна» - 100% дочірня компанія ВАТ «Мобільні Телесистеми» (Росія).