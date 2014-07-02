Терористи підірвали колію під вантажним поїздом, постраждалих немає

Бойовики увечері 1 липня зробили серію підривів залізниці на перегоні Іловайськ-Кутейнікове (Донецька область), повідомляє прес-служба Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

За даними прес-служби, о 16:15 терористи підірвали непарну і парну колію під вантажним поїздом, який рухався зі швидкістю 45 км/год., унаслідок чого четвертий вагон з голови поїзда зійшов з рейок.

У прес-службі наголосили, що в результаті вибуху ніхто із залізничників не постраждав.

У повідомленні зазначається, що вже о 19:10 залізничники підняли вагон, а о 23:55 - відкрили рух поїздів обома коліями.

Крім того, о 16:15 на 57 км перегону Моспіне – Іловайськ терористи підірвали колію (пошкоджено 1,5 м магістралі). Залізничникам вдалося відкрити перегін і відновити рух поїздів о 22:45. Зараз швидкість руху на цій ділянці обмежена до 40 км/год.

Водночас продовжуються несанкціоновані втручання з пошкодженням і крадіжками технологічного устаткування залізниці. 1 липня о 2:35 на перегоні Гродівка-Желанна зловмисники відкрили релейну шафу і викрали реле і трансформатор. Роботу устаткування відновили о 6:00. Через крадіжку виникли затримки у русі семи вантажних і двох пасажирських поїздів: № 342 Луганськ - Севастополь і № 92 Луганськ - Одеса.

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Як повідомляв УНІАН, бойовики вранці 1 липня скоїли підриви трьох ділянок залізниці в Донецькій і Луганській областях.

У Харківській області 29 червня о 2:11 на 37-ї ділянці Південної залізниці станції Основа-Куп‘янськ бойовики підірвали рейкове полотно у двох місцях.

27 червня вранці о 4:45 і о 5:20 невідомі особи двічі підривали залізничний міст на станції "Огородний" (Луганська обл.) Донецької залізниці. В результаті вибуху частково була пошкоджена опора, пролітна будова моста, 10 шпал і 12 метрів обох рейок.

Раніше, 24 червня, о 2:20 ночі в Запорізькій області невідомі висадили у повітря залізничний міст на виїзді з міста Горіхів у бік села Новоданилівка.

У неділю, 22 червня, о 15:35 на ділянці Іловайськ-Кутейнікове невідомі підірвали непарну колію. На момент вибуху на перегоні знаходився вантажний поїзд №2921 з вантажем (огарки колчеданні). В результаті вибуху зашли з рейок 14 вагонів. "Укрзалізниця" 24 червня увечері відновила рух на цій ділянці.

«Укрзалізниця» 25 червня відновила рух поїздів на семи перегонах Донецької залізниці, що постраждали в результаті вибухів.