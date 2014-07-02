"Дніпроавіа" відкриває рейс Одеса-Батумі
"Дніпроавіа" з 18 липня відкриває авіарейс між Одесою і грузинським курортом Батумі.
Авіакомпанія "Дніпроавіа" з 18 липня відкриває прямий рейс між Одесою і курортом Батумі (Грузія), повідомила УНІАН прес-служба аеропорту «Одеса».
Згідно з повідомленням, "Дніпроавіа" виконуватиме рейси раз на тиждень - щоп'ятниці, з вильотом з Батумі об 11:00 і вильотом з Одеси о 14:20.
Рейси будуть виконувати літаки Embraer 145 з економ - і преміум-економ класом обслуговування.
Прес-служба зазначає, що пряме сполучення Одеси з містами Грузії було відсутнє з 2013 року.
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Довідка УНІАН. "Дніпроавіа" - українська авіакомпанія, до складу якої входить аеропорт "Дніпропетровськ". Авіакомпанія обслуговує регулярні, внутрішні, міжнародні і чартерні рейси, надає послуги з перевезення пасажирів і вантажів.