Американський експерт розповів, як можна реформувати «Укрзалізницю»

Про це 1 липня в ході панельної дискусії у Київській школі економіки розповів директор економічних досліджень Антимонопольного комітету Департаменту юстиції США Рассел Піттмен.

За словами Піттмена, за останні 20 років залізнична інфраструктура багатьох країн по всьому світу була реформована, і скрізь була присутня своя специфіка.

Перша модель - вертикальна, коли рухомими складами володіють незалежні транспортні компанії, а інфраструктурою володіє «Укрзалізниця». На думку експерта, така модель залізничної інфраструктури дозволяє приватним компаніям працювати в умовах ринкової конкуренції.

Однак, основною проблемою цієї моделі в Україні в існуючих умовах є можливість дискримінації державою одних компаній на користь інших, зазначив експерт.

Друга модель - неповний вертикальний поділ, коли на ринок допускається третя сторона. Модель передбачає, що власником залізничної інфраструктури є «Укрзалізниця», яка також є оператором рухомих складів, але на ринок залізничних перевезень допускаються також незалежні компанії-перевізники для підвищення конкуренції.

За словами голови Центру економічного і політичного аналізу, експерта у сфері транспорту, Олександра Кави, який брав участь у дискусії, таку модель в Україні важко реалізувати через досить високої інтенсивності руху поїздів на основних лініях залізничних шляхів. Іншими словами, для приватних компаній просто фізично не вистачить місця на маршруті.

Третя модель - горизонтальна, яка була успішно реалізована в США, Канаді, Бразилії та Мексиці. Модель передбачає присутність на ринку вертикально-інтегрованих залізничних компаній, що володіють інфраструктурою та рухомим складом. Конкуренція в цій моделі заснована на існуванні альтернативних паралельних маршрутів залізничних перевезень.

Експерт навів приклад горизонтальної моделі залізниці, реалізованої в Мексиці. За його словами, на ринок вийшли три залізничні компанії, які взяли в оренду залізничну інфраструктуру і оперують рухомими складами.

«Мексиканські залізниці до реформування були в жахливому стані, сильно субсидувалися державою. Сьогодні ці три компанії заробляють на перевезеннях вантажів і інвестує сотні мільйонів доларів в інфраструктуру», - сказав Питтмэн.

Як повідомляв УНІАН, раніше наприкінці червня уряд України прийняв рішення перетворити «Укрзалізницю» в публічне акціонерне товариство до 1 січня 2015 року.