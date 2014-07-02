«Укрзалізниця» припиняє співпрацю з підставними фірмами

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») заявила про припинення співпраці з так званими фірмами-«прокладками», які пов'язують з тіньовими схемами сім'ї Януковича, і повне відсторонення їх зі сфери вантажоперевезень.

Про це повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури України.

«На сьогодні триває процедура розірвання договорів та припинено будь-які стосунки «Укрзалізниці» і Українського транспортно-логістичного центру з так званими фірмами-«прокладками», - йдеться в повідомленні.

За словами першого заступника генерального директора «Укрзалізниці» Максима Бланка, якого цитує прес-служба, зараз вже немає жодних фірм-«прокладок». Більше того, компанія готує нові революційні зміни, які зроблять вантажні перевезення прозорими і зрозумілими.

«Ми хочемо зробити абсолютно прозору для всіх експедиторів і вантажовідправників систему замовлення подачі вагонів. У буквальному сенсі слова можна буде зайти на сайт, побачити які вагони є, які можна замовити, які використовуються», - заявив Бланк.

За його словами, такі зміни є черговим кроком, що робить «Укрзалізниця» з метою усунення корупції і позбавлять чиновників можливості користуватися своїм службовим становищем.

Як зазначив Бланк, раніше такі підставні фірми тільки отримували свої три відсотки від операції і нічого не робили, водночас, є фірми-експедитори, які виконують реальну роботу з організації вантажоперевезень.

Також Бланк закликав громадськість висвітлювати випадки заміни експедиторів на підставні компанії.

«Якщо, наприклад, на залізниці виникають окремі факти того, що хтось підставляє деякі компанії замість експедиторів, дайте мені знати - це матеріали для правоохоронних органів», - підкреслив він.

Читайте такожАмериканський експерт розповів, як можна реформувати «Укрзалізницю»

Як повідомляв УНІАН, міністр інфраструктури Максим Бурбак заявив про заснування посади заступника міністра з боротьби з корупцією. Він зазначив, що вже і прокуратура, і МВС заявили про значні масштаби корупційних схем поставок в «Укрзалізниці», також «багато купувалося втридорога».

Уряд 25 червня ухвалив рішення перетворити Державну адміністрацію залізничного транспорту України («Укрзалізниця») на публічне акціонерне товариство до 1 січня 2015 року.

Уряд має намір включити до складу Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» 62 підприємства різної форми власності в рамках реформування «Укрзалізниці».