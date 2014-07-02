У ПП "Новоазовськ" призупинили видачу дозволів на автоперевезення

Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекція) після обстрілу прикордонного пункту пропуску «Новоазовськ» з 2 липня 2014 року тимчасово призупинила оформлення і видачу дозволів на міжнародні автоперевезення у пункті «Новоазовськ», повідомили УНІАН у прес-службі Укртрансінспекції.

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"Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті повідомляє, що у зв'язку з бойовими діями поблизу пункту пропуску «Новоазовськ», з 2 липня 2014 року тимчасово припинено роботу пункту видачі дозволів «Новоазовськ», - зазначається у повідомленні.

Укртрансінспекція просить міжнародних автомобільних перевізників взяти до уваги вказану інформацію.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня о 02.20 терористи здійснили мінометний обстріл пункту пропуску «Новоазовськ» на кордоні з Росією у Донецькій області.

Довідка УНІАН. Дозвіл (autorisation) на міжнародні автомобільні перевезення - це документ, який видається Міністерству інфраструктури України іноземною державою для видачі його перевізнику України з метою в'їзду українського автотранспортного засобу на територію тієї держави, яка його надало.

Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекція) створена Указом Президента №370/2011 від 6 квітня 2011 року. Укртрансінспекція займається видачею дозвільних документів на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів і здійснює контроль над міжнародними автомобільними перевезеннями.