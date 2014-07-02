«Укрзалізниця» сьогодні вивезла з Донецька ще понад 100 людей

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") 2 липня поїздом № 84/83 Маріуполь - Київ вивезла з Донецька організовану групу людей, серед яких люди з особливими потребами, пенсіонери і ветерани.

Як повідомила прес-служба відомства, для вивезення пасажирів із зони бойових дій «Укрзалізниця» додатково сформувала два плацкартні вагони.

У столиці України ця група пасажирів пересяде в поїзд № 148/147 Київ - Одеса і вирушить до Одеси.

16 червня для перевезення людей з особливими потребами, пенсіонерів і ветеранів за маршрутом Донецьк - Київ - Одеса було виділено 3 плацкартних вагону, говориться в повідомленні.

Читайте також«Укрзалізниця» заявляє, що Крим без її відома підняв ціни на квитки

Упродовж червня для забезпечення перевезення пасажирів із Донецької і Луганської областей «Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди № 563/564 Луганськ - Київ і № 565/566 Донецьк – Київ, говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше на початку червня «Укрзалізниця» сформувала спеціальний додатковий поїзд, який вивіз із Луганська майже 500 дітей-сиріт.