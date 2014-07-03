Білорусь в угоду РФ вирішила пустити свої потяги в Краснодарський край в обхід України

09:27, 03 липня 2014
Транспорт/Звя'зок
0

Це рішення узгоджене з Російською залізницею.

Беларусь запускает свои поезда в Краснодарский край в обход Украины / Фото УНИАН

Білоруська залізниця (БЖД) переоформлює квитки на поїзди, що прямують в Краснодарський край - Адлер, Анапу і Мінеральні води - у зв'язку із зміною маршруту: тепер потяги ходитимуть в об'їзд України, передає РІА "Новости" з посиланням на повідомлення БЖД.

Читайте такожБілорусь слідом за Росією обмежує ввезення картоплі з УкраїниМинулого тижня БЖД і РЖД погодили новий маршрут руху потягів за цими маршрутами у зв'язку із загостренням ситуації в південно-східних регіонах України, по території яких пролягав маршрут цих потягів.

Читайте такожЛукашенко має намір обмежити імпорт російської техніки в Білорусь

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter