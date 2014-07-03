Суд у Харкові заарештував на два місяці терористів, які намагалися підірвати залізницю

11:17, 03 липня 2014
Транспорт/Звя'зок
0

Усі члени банди були затримані в момент закладки вибухівки під колію.

Террористы совершают диверсии на железной дороге / Фото УНИАН

У Харкові суд арештував на два місяці п’ятьох учасників терористичного угрупування, затриманих за підозрою у підготовці вибуху на залізниці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на в. о. начальника відділу прокуратури області Олексія Горбіка, Київський райсуд Харкова 1-2 липня розглянув клопотання прокурорів-процесуальних керівників у справі та вирішив, що затримані будуть перебувати в слідчому ізоляторі 2 місяці.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 КК України (підготовка терористичного акту), триває. Його хід перебуває на контролі керівництва прокуратури області.

Як повідомляв УНІАН, 29 червня працівники Управління СБУ в Харківській області затримали 5-х учасників терористичного угрупування, які збиралися підірвати залізничну колію на ділянці руху Київ-Харків.

Організатором групи був 45-річний харків’янин, який діяв під безпосереднім керівництвом диверсанта Ігора Бєзлєра на прізвисько «Бєс». Від свого «куратора» терорист отримав завдання організувати підрив потяга з артилерійськими боєприпасами.

Читайте такожМВС: Залізниці на Сході підриває Безлер, щоб збирати "данину" з поїздів

Усіх членів банди було затримано в момент закладення вибухівки під колію. У них було вилучено 0,5 кг тротилу, електродетонатори, елементи живлення. Під час обшуків помешкань затриманих вилучено понад 1,5 кг тротилу, вогнепальну зброю та боєприпаси.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter