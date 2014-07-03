Суд у Харкові заарештував на два місяці терористів, які намагалися підірвати залізницю

У Харкові суд арештував на два місяці п’ятьох учасників терористичного угрупування, затриманих за підозрою у підготовці вибуху на залізниці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на в. о. начальника відділу прокуратури області Олексія Горбіка, Київський райсуд Харкова 1-2 липня розглянув клопотання прокурорів-процесуальних керівників у справі та вирішив, що затримані будуть перебувати в слідчому ізоляторі 2 місяці.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 КК України (підготовка терористичного акту), триває. Його хід перебуває на контролі керівництва прокуратури області.

Як повідомляв УНІАН, 29 червня працівники Управління СБУ в Харківській області затримали 5-х учасників терористичного угрупування, які збиралися підірвати залізничну колію на ділянці руху Київ-Харків.

Організатором групи був 45-річний харків’янин, який діяв під безпосереднім керівництвом диверсанта Ігора Бєзлєра на прізвисько «Бєс». Від свого «куратора» терорист отримав завдання організувати підрив потяга з артилерійськими боєприпасами.

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Усіх членів банди було затримано в момент закладення вибухівки під колію. У них було вилучено 0,5 кг тротилу, електродетонатори, елементи живлення. Під час обшуків помешкань затриманих вилучено понад 1,5 кг тротилу, вогнепальну зброю та боєприпаси.