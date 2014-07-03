Зарплата залізничників у першому півріччі зросла на 6,4%

Середньомісячна заробітна плата в залізничній галузі за підсумками шести місяців 2014 року становить 4087,5 грн, що на 6,4% більше минулорічної і на 0,4% більше запланованої зарплати, повідомила УНІАН прес-служба Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

За даними фінансового управління «Укрзалізниці», в третьому кварталі залізничникам буде виплачено винагороду за підсумками роботи у 2013 році (тринадцяту зарплату).

Крім того, «Укрзалізниця» щорічно підвищує залізничникам годинні тарифні ставки і посадові оклади - останнє зростання на 5% було в січні 2014 року, йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що залізниці України виконують зобов'язання з надання своїм працівникам додаткових соціально-побутових пільг, гарантій і компенсацій, які прописані в колективному договорі. Зокрема, виплачується одноразова допомога у зв'язку з виходом на пенсію та в зв'язку з народженням дитини, забезпечується часткове здешевлення вартості путівок в оздоровчі заклади.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня "Укрзалізниця" повідомила про перехід на повне комплексне обслуговування в державному "Ощадбанку", у зв'язку з цим, була створена робоча група фахівців "Укрзалізниці", "Ощадбанку" і комерційного "Експрес-банку", який раніше надавав банківські послуги відомству.

"Укрзалізниця" у 2013 році збільшила витрати на реалізацію і збереження ряду пільг і соціальних гарантій для працівників залізниць порівняно з 2012 роком на 8,4% - до 5,7 млрд грн.

Довідка УНІАН. Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») - орган керування залізничним транспортом загального користування, здійснює централізоване управління процесом перевезень у внутрішньому й міждержавному сполученні та регулює виробничо-господарську діяльність залізниць.