На Запоріжжі відновили рух поїздів через міст, який бойовики підірвали

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») 2 липня з 17:00 повністю відновила рух через залізничний міст, підірваний 24 червня невідомими на ділянці перегону Оріхівська - Мала Токмачка (Запорізька область), повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

"У дуже стислі терміни, всього за вісім днів, придніпровські залізничники виконали комплекс ремонтно-відновлювальних робіт", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, залізничники демонтували дві пошкоджені вибухом прольотні споруди, залізничні колії на них і підфермовий блок опори шляхопроводу. Одну демонтовану прольотну споруду відремонтували і встановили на місце, другу, - замінили прольотною спорудою із спеціального запасу. Також залізничники відновили колії і виконали монтаж нових підфермових залізобетонних блоків.

Всі роботи виконувалися силами і коштами Придніпровської залізниці – колійним господарством, службою будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд, апаратом безпеки руху потягів і автотранспорту.

Випробування мостової споруди після відновлювальних робіт проведено фахівцями проектно-дослідного інституту «Дніпрозалізничпроект», сказано в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 24 червня о 2:20 до чергової частини Оріхівського РВ ДУМВС України в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що невідомі висадили у повітря міст на виїзді з міста Оріхів у бік села Новоданилівка.

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Через підрив придніпровська залізниця змінила маршрут курсування пасажирських потягів №569\570 Харків – Бердянськ – Харків №211\212 Москва – Бердянськ – Москва і №471\472 Дніпропетровськ, Кривий Ріг – Бердянськ – Дніпропетровськ, Кривий Ріг через Запоріжжя, Федорівку, Великий Токмак, Бердянськ.

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«Укрзалізниця» планувала за два тижні повністю завершити роботи з відновлення залізничного моста.