В Україні впали продажі нових легкових авто

Продажі нових легкових автомобілів в Україні в січні-червні поточного року впали на 45% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 57,688 штук, повідомили УНІАН у прес-службі асоціації «Укравтопром».

"Аналіз стану ринку нових легкових автомобілів в Україні за червень 2014 року говорить про те, що він знаходиться в стані стагнації", - йдеться в повідомленні.

Продажі нових легкових автомобілів в червні зросли порівняно з травнем на 9%, а порівняно з квітнем - знизилися на 20% - до 6 221 одиниць.

У прес-службі зазначили, що починаючи з березня по травень на ринку нових легкових автомобілів спостерігається стійка тенденція до зменшення обсягів продажів, а незначне зростання в червні не додає оптимізму.

"За таких темпів падіння говорити про якесь відновлення ринку не можна, а червневе збільшення кількості первинних реєстрацій на 535 автомобілів не підтверджує пожвавлення активності", - наголосили в асоціації.

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Як повідомляв УНІАН, продажі нових автомобілів за підсумками 2013 року зайняли дві третини від загального обсягу первинного авторинку і склали 232,894 тис. одиниць. З них легкових автомобілів продано 213,322 тис. штук, комерційних - 16,393 тис., автобусів - 3,179 тис.

Довідка УНІАН. Асоціація автовиробників України «Укравтопром» створена в 1997 році. Засновниками «Укравтопрому» виступили понад 20 підприємств, серед яких провідні підприємства автомобілебудівної галузі України - ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» та інші. На сьогоднішній день членами асоціації є 18 великих підприємств вітчизняного автопрому.