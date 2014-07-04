Росіянам пропонують їхати до Криму в обхід України більше 40 годин

Росія планує в серпні запустити прямий залізничний маршрут Москва-Сімферополь в обхід України через Керченську поромну переправу.

Про це «Известиям» розповіло джерело, близьке до «Російських залізниць» (РЖД).

Оператором проекту стане «Кримська залізниця», а необхідну інфраструктуру надасть РЖД. Вартість квитків складе від 2,8 тис. до 5,2 тис. рублів.

Доїхавши зі столиці до Керченської поромної переправи, пасажирів поїзда пересадять на пороми. Діставшись до півострова поїзди продовжать свій шлях..

Згідно з даними джерела, час в дорозі складе більше 40 годин.

«Потяг буде складатися всього з 9 вагонів (більшої кількості вагонів пороми вмістити не зможуть). У ньому буде 3-4 плацкартні вагони, 4 вагони-купе і, можливо, спальний вагон. Ціна на плацкарт складе 2798 рублів, купе - 5218 рублів. Передбачається, що з Москви поїзд відправлятиметься ввечері (о 19.50). Хоча цей час можуть переглянути - незручно, тому що доведеться будити пасажирів, аби зробити пересадку на пором. До Сімферополя потяг прибуде через день близько 16.30», - зазначає джерело.

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Як повідомляв УНІАН, 16 березня відбувся нелегітимний референдум з питання про статус Криму, за підсумками якого самопроголошена кримська влада заявила про входження автономії до складу Російської Федерації, при цьому США і Євросоюз відмовилися визнавати результати референдуму і застосували ряд санкцій щодо російських бізнесменів і чиновників.

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