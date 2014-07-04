Кабмін продав на аукціоні 27 міністерських машин

Кабінет міністрів України продав на другому аукціоні - продажу урядових машин 27 з 65 автомобілів на загальну суму 2,28 млн грн без урахування ПДВ.

Як передає кореспондент УНІАН, в аукціоні взяли участь 64 зареєстрованих учасника.

За підсумками аукціону було реалізовано три автомобілі марки Mercedes-Benz E-класу, два автомобіля Volkswagen Bora, дев'ять авто Volkswagen Passat. Крім того, в ході торгів були продані всі представлені автомобілі марки Skoda - 11 моделей Octavia, одна Mazda Е-220 і один мікроавтобус Ford.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня Кабінет міністрів України реалізував на першому аукціоні-продажу автомобілів з 8 з 73 урядових машин за 1,65 млн грн. Заявки на участь у торгах подали 26 осіб.