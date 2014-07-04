Терористи завдали «Укрзалізниці» збитки в 1,2 млрд гривень

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») в результаті дій терористів на сході країни отримала збиток в обсязі 1,2 млрд грн через пошкодження інфраструктури, повідомила прес-служба відомства.

«У результаті бойових дій на Сході України протягом травня-червня 2014 року підприємствам колійного господарства завдано матеріальних збитків орієнтовно на 1,2 млрд грн через пошкодження мостів і шляхів. За ці кошти можна було б здійснити реконструкцію із заміною нових елементів понад 200 км шляху», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, у відомстві зазначили, що найбільший збиток був нанесений внаслідок підривів залізничних мостів. Ділянки шляху, які були підірвані, сягали від 1,5 метра до понад 50 метрів.

Більшість пошкоджених ділянок для руху були відкриті вже через кілька годин.

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Також, за даними «Укрзалізниці», у результаті бойових дій відбулося 43 випадки незаконного втручання у діяльність підприємств господарства електропостачання. Переважно були пошкоджені опори ліній контактної мережі і сама контактна мережа, силові трансформатори. За даними відомства, на оновлення обладнання електропостачання знадобляться десятки мільйонів гривень.

Як повідомляв УНІАН, з початку бойових дій на сході України під час виконання службових обов'язків були травмовані шестеро працівників залізничного транспорту, один з них - смертельно.

За шість місяців 2014 року на залізницях України сталося 230 випадків незаконних втручань сторонніх осіб у діяльність залізниць. У результаті було затримано рух 234 поїздів.