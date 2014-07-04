Відсторонений голова «Украероруху»: Бурбак розчищав місце для нового глави відомства

Тимчасово відсторонений від посади голови державного підприємства обслуговування повітряного руху України («Украерорух») Юрій Чередниченко звинуватив міністра інфраструктури України Максима Бурбака в реалізації плану зміни керівництва підприємства.

«Я вважаю це чисто формальним приводом, щоб реалізувати план зміни керівництва підприємства», - сказав Чередниченко в інтерв'ю УНІАН, зазначивши, що не оскаржував рішення міністра про своє звільнення.

За його словами, перед відстороненням від посади міністр Бурбак запропонував Чередниченку добровільно залишити посаду глави «Украероруху», але не зміг аргументувати причину звільнення.

«Я попросив назвати хоча б один аргумент, чому я повинен це зробити, але він (міністр - УНІАН) не зміг цього зробити», - сказав Чередниченко.

На його думку, напад на нього було зроблено з подачі Мінінфраструктури, керівництво якого расчищало місце для нового глави відомства.

Як повідомляв УНІАН, 29 травня Міністерство інфраструктури України повідомило, що відсторонило від виконання обов'язків голови Державного підприємства обслуговування повітряного руху України Чередниченка на час перевірки господарської діяльності підприємства.

Призначений виконуючим обов'язки гендиректора підприємства Здоровець Сергій не зміг зайняти робоче місце через протести працівників «Украероруху».

Пізніше рада «Украероруху» вимагала від президента України та Ради національної безпеки України терміново підпорядкувати «Украерорух» тодішньому першому віце-прем'єр-міністру Віталію Яремі до стабілізації ситуації в країні.

Проте, вже 19 червня Мінінфраструктури оголосило про призначення новим виконуючим обов'язки керівника «Украероруху» Дмитра Бабейчука.

Довідка УНІАН. Державне підприємство обслуговування повітряного руху України «Украерорух» уповноважене державним регулюючим органом цивільної авіації виконувати аеронавігаційне обслуговування у повітряному просторі України.