Південна залізниця дала тимчасовий притулок 1016 біженцям з Донбасу

Південна залізниця (ПЗ) протягом місяця надала притулок 1016 біженцям з Донбасу, повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури.

«З 30 травня по 3 липня 2014 1016 осіб з Донецької та Луганської областей звернулися за допомогою до Південної залізниці», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, для вимушених переселенців зі Сходу України Південна залізниця організувала безкоштовне розміщення в кімнатах матері та дитини та в кімнатах відпочинку на всіх вокзалах магістралі, а також у відомчих готелях.

Найбільшу кількість переселенців із зони проведення антитерористичної операції прийняв вокзал Харків-Пасажирський і готель Південної залізниці «Експрес» - 865 чоловік.

Як повідомляв УНІАН, після анексії Росією українського Криму, якій передувала військова окупація півострова і нелегітимний референдум про його вихід з України, Росія не полишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні.

У середині квітня російські озброєні бойовики захопили адміністративні будинки у ряді міст Донецької області, а також у Луганську.

У цей час на сході України триває активна фаза антитерористичної операції проти терористичних та бандитських угруповань сепаратистів.

Довідка УНІАН. Південна залізниця - одна з найстаріших залізниць України. Протяжність її становить понад 3000 км., розгорнута довжина головних шляхів становить понад 4000 км. Географічне положення і конфігурація напрямків та дільниць дороги визначає її важливе транзитне значення. Дорога забезпечує транспортне обслуговування регіону з видобувною промисловістю, машинобудівною індустрією і сільським господарством - це шість областей з населенням близько 20 млн осіб.