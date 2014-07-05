Україна закриє порти Криму для міжнародного судноплавства

Про це йдеться у повідомленні Державної інспекції з безпеки на морському і річковому транспорті з посиланням на урядове розпорядження №578 і наказ Міністерства інфраструктури № 255.

«Україна ще у середині травня повідомила Міжнародну морську організацію про рішення закрити порти», - наголошується у повідомленні.

Як роз'яснили в Держінспекції, ухвалене рішення означає, що будь-яке судно, що заходить в кримські порти, робить це «на свій страх і ризик».

«При цьому судновласники і капітани суден, які проігнорували заборону, можуть наразитися на серйозні проблеми - штрафи, або навіть тюремні ув’язнення. Подібні прецеденти на Чорному морі вже існують», - зазначили у Держінспекції.Читайте такожНелегітимна влада Криму планує поступово знищити порти Феодосії та Євпаторії

Раніше міністр аграрної політики і продовольства України Ігор Швайка заявив, що українські аграрії не відвантажуватимуть зерно нового урожаю через порти анексованого Російською Федерацією Криму, перенаправивши його у порти материкової України.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня в АР Крим відбувся нелегітимний референдум про входження півострова до складу Російської Федерації, якому передувала майже тритижнева окупація Криму російськими військовими.

18 березня в Кремлі було підписано угоду про приймання АР Крим і Севастополя до складу Росії.