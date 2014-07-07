"Укрзалізниця" відновить рух до Слов'янська та Красного Лиману

Про це заявив заступник гендиректора "Укрзалізниці" Віталій Жураківський, повідомляє прес-служба УЗ.

За словами Жураківського, 7 липня планується запустити рух електропоїздів між станціями Харків – Букіно – Красний Лиман та Слов’янськ – Лозова.

Наразі колійники, електрики та зв’язківці працюють над відновленням пошкодженої контактної мережі, колій та обладнання ділянок Донецької залізниці.

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На початку травня було змінено рух приміських та міжрегіональних поїздів по Донецькій та Південній залізницях. Тоді залізниця відмінила до стабілізації ситуації курсування 29 приміських поїздів на Донецькій залізниці та 4 – на Південній залізниці. Окрім цього, було обмежено маршрути 9 приміських поїздів по Донецькій залізниці та 10 – по Південній залізниці.

Окрім того, було змінено маршрут курсування 17 парам пасажирських поїздів на перегонах Слов’янськ – Шпичкине та Красний Лиман – Форпостна. До стабілізації ситуації вони курсували через ділянку Красноармійськ – Павлоград – Лозова.