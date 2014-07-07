Відновлено рух електропоїздів в Донецьку область

Південна залізниця (ПЗ) 7 липня повністю відновила рух усіх електропоїздів формування Південної залізниці, що курсують у напрямку Донецької області, повідомила УНІАН прес-служба дороги.

Зокрема, відновлено рух приміських поїздів № 6851/6854 Харків-Пасажирський – Дубове – Харків-Пасажирський, № 6853/6856 Харків-Пасажирський – Гаврілівка – Харків-Пасажирський, № 6855/6858 Харків-Пасажирський – Близнюки – Харків-Пасажирський, № 6445/6446 Харків-Левада - Красний Лиман - Харків-Левада.

Крім того, ПЗ відновила рух щоденних електропоїздів № 6481/6484, № 6483/6486, № 6487/6482 сполученням Куп’янськ Вузловий - Святогірськ - Куп’янськ Вузловий.

За даними прес-служби, 8 липня буде відновлено курсування поїздів № 6857/6852 Харків-Пасажирський - Гусарівка - Харків-Пасажирський.

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Як повідомляв УНІАН, на початку травня було змінено рух приміських і міжрегіональних поїздів на Донецькій і Південній залізницях. Тоді залізниця скасувала до стабілізації ситуації курсування 29 приміських поїздів на Донецькій залізниці і 4 – на Південній залізниці. Крім того, було обмежено маршрути 9 приміських поїздів на Донецькій залізниці і 10 – на Південній залізниці.

Крім того, було змінено маршрут курсування 17 пар пасажирських поїздів на перегонах Слов'янськ – Шпичкине і Красний Лиман – Форпостна. До стабілізації ситуації вони курсували через ділянку Красноармійськ – Павлоград – Лозова.