Частину дороги Львів-Тернопіль закрили на ремонт до жовтня

Рух на ділянці автомобільної дороги державного значення Львів-Тернопіль обмежено у зв'язку з проведенням ремонтних робіт, повідомила УНІАН прес-служба Міністерства інфраструктури України.

Зокрема, мова йде про ділянці км 11+256 - км 17+550, де проїзд легкового та вантажного автотранспорту організовано по одній смузі.

За даними прес-служби, рух буде відновлено орієнтовно 1 жовтня 2014 року.