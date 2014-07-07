Частину дороги Львів-Тернопіль закрили на ремонт до жовтня
11:44, 07 липня 2014Транспорт/Звя'зок
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Мова йде про ділянці км 11+256 - км 17+550
Частину дороги Львів-Тернопіль закрили на ремонт до жовтня / Фото УНІАН
Рух на ділянці автомобільної дороги державного значення Львів-Тернопіль обмежено у зв'язку з проведенням ремонтних робіт, повідомила УНІАН прес-служба Міністерства інфраструктури України.
Зокрема, мова йде про ділянці км 11+256 - км 17+550, де проїзд легкового та вантажного автотранспорту організовано по одній смузі.
За даними прес-служби, рух буде відновлено орієнтовно 1 жовтня 2014 року.
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