Придніпровська залізниця з початку року працевлаштувала 39 інвалідів

Придніпровська залізниця (ПдЗ) у січні-червні 2014 року працевлаштували 39 осіб з фізичними вадами, повідомила УНІАН прес-служба залізниці

За даними прес-служби, за останні три місяці Придніпровська залізниця забезпечила роботою 21 інваліда. Всього на підприємстві працює 965 осіб з особливими потребами.

«Інформацію про вакантні посади для людей з обмеженими фізичними можливостями магістраль надає регіональним центрам зайнятості, а також регулярно публікує через місцеву і відомчу пресу», - сказано в повідомленні.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів.

Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.