На Донеччині і Луганщині необхідно відновити понад 900 км пошкоджених доріг
Працівники Укртрансінспекції та «Укрзалізниці» створили комісію для оцінці збитків
Україні, після завершення АТО, необхідно буде відновити 705 км пошкоджених внаслідок бойових дій автодоріг у Луганській і 228 км у Донецькій областях.
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив міністр інфраструктури Максим Бурбак.
«Нам потрібно буде відновити орієнтовно 705 км доріг у Луганській області та 228 км в Донецькій області. Всі ці дані попередні, потрібно зараз перевіряти», - сказав він.
Міністр зазначив, що внаслідок бойових дій в Луганській і Донецькій областях, зруйновано по 3 мости, а також пошкоджено 2 штучних придорожніх споруди. Крім того, на поточний момент проводиться перевірка окремих об'єктів залізничної інфраструктури на предмет мінування.
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«Коли все буде перевірено, для того щоб наші пасажири були в безпеці, ми будемо запускати залізничне сполучення в повному обсязі», - сказав Бурбак.
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Водночас, міністр розповів про створення координаційного центру, куди були направлені працівники Укртрансінспекції та «Укрзалізниці» для співпраці з зацікавленою місцевою владою щодо евакуації населення. Також працівниками цих відомств створена комісія для оцінки збитків.