На Донеччині і Луганщині необхідно відновити понад 900 км пошкоджених доріг

Україні, після завершення АТО, необхідно буде відновити 705 км пошкоджених внаслідок бойових дій автодоріг у Луганській і 228 км у Донецькій областях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив міністр інфраструктури Максим Бурбак.

«Нам потрібно буде відновити орієнтовно 705 км доріг у Луганській області та 228 км в Донецькій області. Всі ці дані попередні, потрібно зараз перевіряти», - сказав він.

Міністр зазначив, що внаслідок бойових дій в Луганській і Донецькій областях, зруйновано по 3 мости, а також пошкоджено 2 штучних придорожніх споруди. Крім того, на поточний момент проводиться перевірка окремих об'єктів залізничної інфраструктури на предмет мінування.

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«Коли все буде перевірено, для того щоб наші пасажири були в безпеці, ми будемо запускати залізничне сполучення в повному обсязі», - сказав Бурбак.

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Водночас, міністр розповів про створення координаційного центру, куди були направлені працівники Укртрансінспекції та «Укрзалізниці» для співпраці з зацікавленою місцевою владою щодо евакуації населення. Також працівниками цих відомств створена комісія для оцінки збитків.