Японська Toyota стала лідером з продажу авто в Україні, «ЗАЗ» на другому місці

Японська Toyota в червні 2014 року знизила продажі в Україні на 39,9% порівняно з червнем 2013 року, до 645 автомобілів (10,4% від загальних продажів), ставши лідером за кількістю проданих легкових автомобілів в Україні минулого місяця, повідомляє прес-служба асоціації «Укравтопром».

Продажі легкових автомобілів виробництва Запорізького автомобілебудівного заводу (ЗАЗ) у червні п.р. зменшилися порівняно з аналогічним періодом минулого року на 65%, до 533 автомобілів, що становить 8,6% від загальних продажів за червень, йдеться у статистичній інформації, представленій «Укравтопромом».

За даними асоціації, третє місце з часткою ринку в червні 8,4%, зайняла китайська Geele, яка реалізувала 525 авто, що на 23,7% менше, ніж у червні 2013 року.

Єдиною маркою автомобіля, продажі якої в червні зросли порівняно з аналогічним періодом минулого року, став британський Land Rover, якому вдалося збільшити продажі в Україні на 14%, до 138 автомобілів.

Як повідомляв УНІАН, продажі нових легкових автомобілів в Україні в червні зросли порівняно з травнем на 9%, а порівняно з квітнем - знизилися на 20% - до 6 221 одиниць.

Продажі нових легкових автомобілів в Україні в січні-червні поточного року впали на 45% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 57,688 штук.

Продажі нових автомобілів за підсумками 2013 року зайняли дві третини від загального обсягу первинного авторинку і склали 232,894 тис. одиниць. З них легкових автомобілів було продано 213,322 тис. штук, комерційних - 16,393 тис., автобусів - 3,179 тис.

Довідка УНІАН. Асоціація автовиробників України «Укравтопром» створена в 1997 році. Засновниками «Укравтопрому» стали понад 20 підприємств, серед яких провідні підприємства автомобілебудівної галузі України - ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» та інші. На сьогоднішній день членами асоціації є 18 великих підприємств вітчизняного автопрому.