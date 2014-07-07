«Укрзалізниця» відновить лікарню і станцію в Красному Лимані

Будівельні підрозділи «Укрзалізниці» відновлять лікарню і станцію в Красному Лимані (Донецька обл.), пошкоджені в ході боїв з терористами ДНР, за рахунок компанії.

Про це повідомила прес-служба Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

«За попередніми підрахунками, на відновлення пошкоджених будівель і споруд станції потрібно 202 тис. грн. Вартість робіт з відновлення вузлової лікарні удесятеро вища і становить близько 2 млн грн», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, станцію відновлять за кошти Донецької залізниці, а ремонт лікарні відбуватиметься за рахунок «Укрзалізниці».

Найбільше постраждали і потребують негайного ремонту будівля поліклініки, терапевтичний та хірургічний корпуси лікарні, пральня, аптека, харчовий блок та інші господарські споруди.

За інформацією Донецької залізниці, на станції Красний Лиман невідкладно потребують ремонту платформа, будівля вокзалу, багажне відділення, майстерні, компресорні, контрольно-вимірювальний пункт та ін.

На обох об'єктах вже розпочато підготовчі роботи, наголошується в повідомленні. Під час виконання робіт планується використовувати конструкції та будівельні матеріали виробництва залізничних підприємств.

Як повідомляв УНІАН, на початку травня у зв'язку з військовими діями і пошкодженнями на залізничних коліях було змінено рух приміських та міжрегіональних поїздів Донецькою та Південною залізницями. Тоді залізниця скасувала до стабілізації ситуації курсування 29 приміських поїздів. Крім того, було змінено маршрут курсування 17 пар пасажирських поїздів.

7 липня «Укрзалізниця» заявила про намір запустити перерваний раніше рух поїздів до станцій Слов'янськ і Красний Лиман Донецької залізниці у зв'язку із звільненням Слов'янська українськими військами.