Відновлення залізничних об'єктів електропостачання на сході України обійдеться в 180 млн грн

Для відновлення 43 об'єктів електропостачання Донецької, Південної та Придніпровської залізниць, пошкоджених через несанкціоноване втручання в роботу залізничного транспорту, потрібно 180 млн гривень, 151 млн гривень з яких - на матеріали, повідомила УНІАН прес-служба Міністерства інфраструктури України.

"Це третина від річного обсягу коштів, які зазвичай спрямовуються в галузь на утримання в безаварійному стані існуючих пристроїв електропостачання, їх ремонт та заміну", - йдеться в повідомленні.

Відновлення потребують тягові підстанції, опори, кабелі та інше обладнання електропостачання. Для відновлення зруйнованих об'єктів інфраструктури потрібен доступ для їх вивчення та розробки проектів, сказано в повідомленні.

За даними прес-служби, на залізничній станції Слов'янськ вже почалися роботи з відновлення контактної мережі, повністю пошкодженої в ході бойових дій. Енергетикам Донецької залізниці допомагають бригади з інших залізниць, зокрема, задіяно монтажний поїзд Південно-Західної магістралі.

Аварійним бригадам доведеться відновлювати також устаткування електропостачання на ділянках Слов'янськ-Шпичкіно, Слов'янськ-Машчермет, Машчермет-Красний Лиман, Красний Лиман - Сіверськ, повідомляє прес-служба.

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Як повідомляв УНІАН, після завершення АТО на сході України необхідно буде відновити 705 км пошкоджених внаслідок бойових дій автошляхів у Луганській і 228 км у Донецькій областях, по три зруйнованих мости і по два об'єкти автодорожньої інфраструктури в обох областях.

У результаті визвольної операції 5 липня місто Слов'янськ було звільнено від терористів. Над Слов'янськом було піднято державний прапор України, силовики почали відновлення життєдіяльності міста. За словами віце-прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, відновлення життєзабезпечення Слов'янська займе близько 5-6 днів у разі правильної організації роботи.

Після анексії Росією українського Криму, якій передувала військова окупація півострова і нелегітимний референдум про його вихід з України, Росія не облишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні.

У середині квітня російські збройні бойовики захопили адміністративні будівлі в ряді міст Донецької області, а також у Луганську.

Наразі на сході України триває активна фаза антитерористичної операції проти терористичних і бандитських угруповань сепаратистів.