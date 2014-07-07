Для вивозу людей із зони АТО призначили додатковий поїзд Луганськ-Київ

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") призначила додатковий поїзд №564/563 сполученням Луганськ-Київ-Луганськ для перевезення населення із зони бойових дій на сході України, повідомила УНІАН прес-служба «Укрзалізниці».

«У сполученні Луганськ-Київ-Луганськ призначено додатковий поїзд № 564/563 - це майже 500 місць, близько 30% з яких було реалізовано пасажирам за першу годину після відкриття продажу квитків», - йдеться у повідомленні.

Як повідомила прес-служба відомства, поїзд відправлятиметься з Луганська і Києва о 17:30. З Луганська він курсуватиме 7 і 9 липня, а зі столиці - 8 і 10 липня.

Крім того, «Укрзалізниця» включила по 2 додаткових вагони у поїзди № 111 Харків – Львів, щодня з 7 по 11 липня, і № 126/125 Київ – Луганськ, щодня з 8 по 12 липня.

У повідомленні зазначається, що перевезення пасажирів у безпересадочних вагонах здійснюватимуться у сполученні Сватове - Київ - Харків.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" 2 липня поїздом № 84/83 Маріуполь - Київ вивезла з Донецька понад 100 осіб, серед яких люди з особливими потребами, пенсіонери і ветерани.

Раніше, на початку червня, «Укрзалізниця» сформувала спеціальний додатковий поїзд, який вивіз із Луганська майже 500 дітей-сиріт.